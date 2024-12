Ilgiorno.it - Arrestato in flagranza. Era già stato espulso

bloccato dopo aver rubato liquori in un supermercato, ed è emerso che era rientrato irregolarmente in Italia dopo l’espulsione. David Kvaracxelia, georgiano di 45 anni, la cui identità è stata chiarita spulciando tra un serie di alias, èdalla Squadra Volante di Como. È accusato del furto aggravato di 75 euro di liquori, che si era infilato sotto il giubbetto dopo averli prelevati da uno scaffale, e di essere rientrato illegalmente sul territorio nazionale, nonostante la sua espulsione notificatagli ad agosto scorso. La pattuglia è intervenuta venerdì pomeriggio in un supermercato in zona stadio, chiamata dagli addetti alla vigilanza. Portato in Questura e identificato, a carico dell’uomo è emersa una serie di precedenti penali di polizia, soprattutto per furti, alcuni commessi utilizzando nomi differenti.