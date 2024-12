Arezzonotizie.it - Ancora un incidente: tre feriti, due sono minorenni

unstradale conoggi, domenica 29 dicembre, in A1. I sanitari del 118 aretinostati attivati alle ore 12,10 per un tamponamento che ha coinvolto 3 auto al km 329 in direzione nord, tra i caselli di Valdarno ed Incisa. Trasportati due minori in codice giallo e un uomo.