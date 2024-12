Lettera43.it - Alpinisti morti sul Gran Sasso, il fratello di Luca Perazzini: «Farò un esposto, dovevano fermarli»

Leggi su Lettera43.it

Ildi, uno dei duesul, ha intenzione di presentare unalla procura di Teramo. «Continuo a chiedermi perché non hanno impedito l’accesso ae Cristian. Se le condizioni erano proibitive e c’erano dei rischi legati al maltempo, nonfarli salire», ha detto in un’intervista al Quotidiano nazionale. «Non erano inesperti o sprovveduti, come qualcuno ha scritto in questi giorni. Amavano la montagna, ne conoscevano i rischi. Purtroppo, è accaduta una disgrazia. I soccorritori hanno fatto quello che hanno potuto e li ringraziamo per tutto l’impegno. Ma penso che questa tragedia si poteva evitare», ha sottolineato. Secondo lui «avrebbero dovuto impedire l’accesso a tutti gli, come avviene in altre località».e Cristian, ha continuato, «sono stati colti di sorpresa dalla bufera e non hanno potuto fare nulla per salvarsi».