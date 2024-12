Tg24.sky.it - Alpinisti morti su Gran Sasso, fratello presenterà un esposto: "Non dovevano farli salire"

Leggi su Tg24.sky.it

"Ho intenzione di presentare unalla Procura di Teramo. Io continuo a chiedermi perché non hanno impedito l'accesso a Luca e Cristian. Se le condizioni erano proibitive e c'erano dei rischi legati al maltempo, non". Lo ha detto in un'intervista al Qn Marco Perazzini,di Luca, uno dei duesul