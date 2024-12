.com - Allegri e Spalletti, dal campo alla neve: gli slalom dei due allenatori

(Adnkronos) – Dal. Con il 2025 ormai alle porte, Massimilianoe Lucianosi sono concessi qualche giorno di relax sulle montagne italiane. Entrambi glisono infatti alle prese con gli sci nella stessa località in Val Badia. L’ex allenatore della Juventus è stato pizzicato mentre scendeva con abilità sulle piste insieme a una comitiva di persone, mettendosiprova sui percorsi più ripidi, mentre il ct della Nazionale sta seguendo delle lezioni con un maestro. La strada per raggiungere Max è ancora tanta, ma l’ex Roma migliora rapidamente, proprio come la sua Italia., ancora in attesa di una panchina, sta sfruttando questo periodo lontano dai campi per coltivare le proprie passioni e aggiornarsi. Di recente è stato anche a Londra per un corso di inglese, un indizio che potrebbe essere significativo per il suo futuro.