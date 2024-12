Ilgiorno.it - Addio a Cesare Ercole. Leghista della prima ora lottò contro l’amianto

È morto a 72 anni(nella foto),per quasi 20 anni. Sindaco di Broni dal 1993 al 2001, quando è stato eletto deputato nella listaLega Nord e oggi consigliere comunale,, laureato in medicina nel 1978 a Pavia, è stato direttore sanitario dell’azienda ospedaliera di Treviglio e ha fatto parte del Cda del policlinico San Matteo. Lascia la moglie Pinuccia Verri. "Mando il mio abbraccio più affettuoso alla famiglia e a tutti i militantisua Pavia" ha commentato il segretario Matteo Salvini. "Un militante storico – lo ha ricordato il ministro Roberto Calderoli – uno che ha fatto tanto per il suo territorio. Per me era soprattutto un amico". Lo ha ricordato anche il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio: "amava il suo territorio e ha lavorato tanto per la sua gente.