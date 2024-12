Torinotoday.it - Accende un petardo a Torino, gli esplode la mano: uomo ricoverato in prognosi riservata

Mancano ancora alcuni giorni alla notte di San Silvestro e, a, si registra già un caso di persona ferita gravemente per via dell’esplosione di un. È undi 56 anni che, il tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre 2024, è sceso in strada con un ordigno, in corso Unione Sovietica.