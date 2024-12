Ilrestodelcarlino.it - A Granarolo una mostra e momenti commemorativi in ricordo della Liberazione

Anchesi prepara a commemorare l’anniversariodal nazifascismo. Dal 4 al 6 gennaio si svolgeranno alcune iniziative per ricordare e onorare coloro che hanno combattuto per la libertà durante la seconda guerra mondiale. Il programma prenderà il via sabato 4 gennaio, quando, alle 17.30, alla presenza del sindaco Massimo Isola, verrà deposta una corona d’alloro al cippo ai Caduti. Alle 18, nella chiesafrazione faentina, verrà celebrata una funzione religiosa in memoria dei Caduti civili e militari, seguita dalla deposizione di corone alle lapidi commemorative. Alle 19, al circolo Anspi, l’aperitivo. Alle 20 nella sala del quartiere in Piazza Manfredi si terrà la rassegna ‘I venerdìBiblioteca’ con l’incontro ’4 gennaio 1945: ricordi e testimonianze’, momento curato da Enza Casadio e Cesare Bordini.