A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Bormio e slalom Semmering, programma, streaming

Siamo pronti per vivere le gare della domenica della Coppa del Mondo di sci2024-2025. Ci attendono due appuntamenti di estrema importanza per i due comparti. Le donne saranno di scena in quel di(Austria) per la seconda prova tecnica dopo il successo di Federica Brignone di ieri, mentre gli uomini chiuderanno ildicon Dominik Paris che proverà a rifarsi sulla “sua” Stelvio dopo la discesa da dimenticare di ieri.La giornata odierna come si svilupperà? Si inizierà alle ore 10.00 con la prima manche dellofemminile di(Austria) sulla pista denominata “Panorama”. La seconda manche, che andrà a decretare vincitrice e podio, invece, prenderà il via alle ore 13.30. Per quanto riguarda il Circo Bianco al maschile, invece, si gareggerà alle ore 11.