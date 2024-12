Imolaoggi.it - Zelensky contro Fico: “premier slovacco prende ordini da Putin”

Leggi su Imolaoggi.it

Oggi il presidente ucraino, Volodymyr, ha commentato in un post su X le parole del primo ministro, Robert, che ha avvertito: Bratislava considererà, dopo il primo gennaio, l’introduzione di misure di ritorsionel’Ucraina, come lo stop alle forniture di energia elettrica durante i black out, se Kiev, come anticipato, fermerà il.