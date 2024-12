Ravennatoday.it - Volley A2, la Consar ospita Reggio Emilia per stare vicino alla vetta

Fano archiviata, c'è un'altra sfida per chiudere il 2024 e caricare per una settimana le pile. Domenica 29 dicembre la Conasr Ravenna torna al Pala De Andrè (si gioca alle 18) per affrontare la Conadnel derby regionale. Estremi di classifica e obiettivi diversi a confronto in.