Milanotoday.it - Vietato fumare a Milano (con le multe), dai dehors alla strada: tutte le nuove regole

Leggi su Milanotoday.it

Accendini in tasca. Sigarette spente. Da mercoledì 1 gennaio aentra ufficialmente in vigore il divieto di, anche all'aperto. "Come già previsto dall’articolo 9 del regolamento per la qualità dell'aria approvato dal consiglio comunale nel 2020, dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo.