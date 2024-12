Oasport.it - VIDEO Katharina Huber, la caduta virale: pancia sulla neve dopo la partenza a Semmering

La gara diè durata giusto un paio di secondi sul pendio di, dove è andato in scena un gigante valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaca, presentatasi al cancelletto dicon il pettorale numero 49, è infatti subitoin uscita dalla struttura, sbilanciandosi in avanti con il busto e finendo sul manto nevoso con lain giù e le gambe all’aria.A velocità ovviamente contenuta la 29enne è poi andata a sbattere contro la prima porta di destra, finendo così prematuramente la propria giornatapista Panorama nella località austriaca. La padrona di casa non è certo una novellina e vanta una lunga esperienza nel massimo circuito internazionale itinerante: nell’ultimo mese è stata 12ma nello slalom di Gurgl e 13ma in quello di Killington, nella passata stagione aveva raccolto il quinto posto nella prova tra i pali stretti a Saalbach.