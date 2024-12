Milanotoday.it - Video Gol Cagliari-Inter 0-3, highlights e sintesi

Leggi su Milanotoday.it

L', prima di partire per affrontare la Supercoppa Italiana, deve raggiungere un ultimo obiettivo: vincere contro ile agganciare il Napoli in vetta alla classifica.Al 14’ prima occasione per i nerazzurri con Mkhitaryan, che calcio dal limite dell'area ma non inquadra la porta.