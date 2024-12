Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 28 DICEMBRE ORE 07.20 GAIA MARINA MAMALCHIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA INCIDENTE SU A12 TRA CERVETERI E SANTA SEVERA DIREZIONE TARQUINIA.TRAFFICO GENERALMENTE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E NELLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DELLA CAPITALE.PER GLI EVENTITORNA QUESTA SERA, LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO: CALCIO D’INZIO ALLE 20.45 PER IL MATCH-ATALANTA VALIDO PER LA DICIOTTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO.ATTIVE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVOTRASPORTO FERROVIARIOATTIVO IL PROGRAMMA ORARIO PER LE FESTIVITÀ.SULLA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO ORARIO RIDOTTO PER IL 31 DICEMBRE E IL 1° GENNAIO 2025.MENTRE OGGI E IL 6 GENNAIO SARÀ UTILIZZATO IL NORMALE ORARIO FESTIVO.