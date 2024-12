Forlitoday.it - Vernice verde sui negozi sfitti: lo street artist mette il suo marchio su 122 vetrine forlivesi

Forlì si è svegliata sabato mattina con degli strani 'marchi verdi' sullevuote della città. Si è trattato della ventisettesima performance di Freak of Nature,a green che marchia gli edifici abbandonati e che ha agito questa notte a Forlì. In totale sono 122 icensiti in.