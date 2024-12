Superguidatv.it - Verissimo – Le storie di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024

In occasione delle festività natalizie,dedica due speciali appuntamenti con la messa in onda delle interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione. Ecco lee glidi “-Le” in onda28 e29su Canale 5.– Le, glidi2828dalle ore 16.30 appuntamento speciale su Canale5 con-Le, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate daToffainin in questa stagione televisiva. Un’occasione per rivivere o per scoprire alcuni retroscena inediti su protagonisti del piccolo e grande schermo. Nella puntata di28spazio alla storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Dall’incontro nella casa del Grande Fratello Vip al coronamento del loro amore con il matrimonio celebrato lo scorso luglio nell’incantevole Toscana.