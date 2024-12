Quotidiano.net - Vendite di debito aziendale sfiorano i 8mila miliardi di dollari nel 2024

Ledinel mondo, attraverso collocamenti di bond e prestiti con leva finanziaria, sono salite a sfiorare il valore record didinel. Le aziende hanno infatti sfruttato la forte domanda degli investitori per accelerare i loro piani di prestito. E' quanto riporta oggi un articolo del Financial Times Weekend che cita dati elaborati dal London Stock Exchange Group secondo i quali le emissione di obbligazioni aziendali e i prestiti con leva finanziaria sono aumentati di oltre un terzo dal 2023, raggiungendo quota 7.930di. Questo perchè le grandi aziende hanno sfruttato i costi dei prestiti scesi al livello più basso in decenni rispetto alpubblico. L'impennata dell'attività - spiega il quotidiano - ha superato un picco precedente nel 2021, poiché la forte domanda degli investitori ha ridotto i costi per i mutuatari aziendali anche prima che la Federal Reserve e altre banche centrali iniziassero a tagliare i tassi di interesse dai loro massimi pluridecennali.