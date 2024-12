Vasco Rossi, stasera 28 dicembre il docufilm su Canale 5

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 28, va in onda “– I Magnifici 7”. Uno speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli, condotto da Claudio Amendola, dedicato ae ai suoi 7 concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024, che hanno attirato 400.000 spettatori da tutta Italia. L’appuntamento in prima serata su5. Un film emozionante con le immagini dei 7 concerti, le testimonianze esclusive raccolte tra il pubblico e un’intervista aa stadio vuoto dalla forte carica emotiva. Un vero e proprio tuffo nel mondo del rocker, nella sua musica, nelle sue canzoni – da ‘Albachiara’ a ‘Se ti potessi dire’, da ‘Siamo Solo Noi’ a ‘Gli Sbagli che Fai’, ‘Vita Spericolata’, ‘Basta poco’ e ‘Quanti anni hai’ – ma anche un tuffo in quello che rappresenta per l’immenso pubblico che lo venera e che ogni volta riempie gli stadi di tutta Italia.