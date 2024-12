Vangelo di oggi 28 Dicembre 2024 | Mt 213-18 | Commento di Papa Francesco

Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 28 Dicembre 2024: Mt 2,13-18 | Commento di Papa Francesco

Leggi su Lalucedimaria.it

Meditiamo ildel 28, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Daldi:«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Santi innocenti, martiri Dalsecondo Matteo . L'articolodi28: Mt 2,13-18diproviene da La Luce di Maria.