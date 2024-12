Usa vinti 12 miliardi di dollari alla lotteria Mega Millions | quale era la combinazione vincente

Ildifforme.it - Usa, vinti 1,2 miliardi di dollari alla lotteria Mega Millions: quale era la combinazione vincente

Leggi su Ildifforme.it

Ora, il fortunato vincitore dovrà prendere una scelta piuttosto difficile, cercando di non farsi tentare dall'avarizia. Il protocollo per le vittorie dellaprevede che il destinatario dei fondi decida in che modo questi debbano essere a lui accreditatiL'articolo Usa,1,2diera laproviene da Il Difforme.