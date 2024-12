Usa detenuto muore dopo duro pestaggio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.38 Unafroamericano è mortoessere stato vittima di un brutalead opera di alcuni agenti nel penitenziario di Marcy (New York). Robert Brooks, 43 anni, è morto per "asfissia dovuta a compressione del collo". Diffuso un video che mostra ilcon le mani legate dietro la schiena preso a pugni e calci anche quando è privo di sensi e con il volto insanguinato. Il procuratore generale di New York ha aperto un'indagine.