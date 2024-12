Ilrestodelcarlino.it - Una donazione a favore dell’Ant. Il regalo di Civitanova Cammina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: non solo passeggiate in compagnia, ma anche tanta solidarietà. L’associazione nata poco più di un anno fa ha concluso il 2024 con un importante gesto di solidarietà. Durante le feste natalizie, il gruppo ha organizzato una cena con lotteria benefica, raccogliendo 400 euro devoluti alla Fondazione Ant di, che si occupa di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici e di attività di prevenzione sanitaria. La cena, nel ristorante La Ca’nova, che ha accolto oltre 50 partecipanti. Un particolare ringraziamento è stato rivolto alle attività commerciali locali che hanno donato i premi per la lotteria, rendendo possibile il successo dell’iniziativa. "Abbiamo voluto offrire un contributo a un’associazione che svolge un lavoro fondamentale per la comunità – ha detto Roberta Belletti a nome del direttivo dell’associazione –.