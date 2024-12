Laverita.info - Un vestito su misura per una suite di lusso

Il designer Stefano Ricci porta la sua filosofia nell’atmosfera magica di Castelfalfi, in Toscana: «Una dimora ideale tra marmo, pietra scalpellata e legno per un gentiluomo di oggi». Il risultato è una villa di campagna in un borgo esclusivo, tra passato e futuro.