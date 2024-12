Agi.it - Un uomo ucciso a colpi di pistola in faccia dopo una lite

AGI - Un italiano di 42 anni, R.G., è statonel pomeriggio del 28 dicembreessereto al viso da almeno un colpo d'arma da fuoco. E' successo intorno alle 14.40 a Pontirolo Nuovo, nella bassa bergamasca. Dalle prime indagini dei carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo la vittima, incensurata e residente a Boltiere, sarebbe stata coinvolta in una discussione nata nel piazzale di una ditta in via Bergamo con altre persone. Ci sarebbe stata una questione legata alla figlia alla base dellapoi degenerata in omicidio. Di fatto, uno dei contendenti ha estratto un'arma e fatto fuoco contro l'sparandogli in. La vittima si sarebbe poi trascinata in strada prima di crollare all'altezza di una pensilina degli autobus. Inutile l'arrivo del personale del 118 che ha dichiarato il decesso sul posto.