Cesenatoday.it - Un Capodanno in musica, a Savignano festa con Roxy bar, Datura e il "Coro davvero"

Leggi su Cesenatoday.it

Non c’è modo migliore per iniziare l’anno nuovo che con la. Asul Rubicone il concerto del primo giorno dell’anno al Cinema Teatro Moderno è diventato ormai una tradizione. Mercoledì 1° gennaio 2025 protagonista, per la prima volta nella tradizione, sarà un. Al centro.