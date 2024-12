Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 dic. (askanews) – Per undici stagioni il mondo cambiato dopo l’apocalisse è stato raccontato attraverso i personaggi di una delle saghe più acclamate e seguite di sempre, “The”, la serie cult tratta dalla famosissima graphic novel di Robert Kirkman. Oralooff “The: TheWho Live”, con tutti i suoi episodi lunedì 30 dicembre in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW. “The: TheWho Live” racconta la storia di Rick (Andrew Lincoln – Afterlife) e Michonne (Danai Gurira – Avengers), separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick, dovuta all’esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie. Ma la sua compagna non ha mai creduto di averlo perso davvero, è sempre stata convinta che fosse in vita e seguendo le sue tracce riesce a ritrovarlo in una periferia militarizzata di Philadelphia.