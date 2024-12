Iltempo.it - Tutte le novità tra pensioni, Irpef, detrazioni, tasse e stipendi

La legge di bilancio è stata approvata definitivamente al Senato, con 108 sì, 63 voti contrari e un astenuto. Poco prima l'Aula aveva dato l'ok, con 112 voti favorevoli, alla parte della manovra contenente le norme su cui il governo ha posto la questione di fiducia. La legge di bilancio 2025, da circa 30 miliardi lordi, è composta per due terzi dall'intervento per rendere strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre aliquote. Un provvedimento, che pesa per 18 miliardi sul testo, pensato per aiutare i redditi medio bassi a contrastare l'inflazione, lasciando quasi 100 euro in più in busta paga. La stesura della manovra quest'anno è stata preceduta e vincolata dagli impegni presi nel piano strutturale di bilancio a 7 anni, che recepisce le nuove regole del patto di stabilità Ue.