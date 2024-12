Ilrestodelcarlino.it - Traghetto lidi ravennati: quanto costano gli abbonamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 28 dicembre 2024 - Le tariffe a prezzi ridotti per l’acquisto diper il, riservate ai residenti delle località di Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini e Marina di Ravenna, sono confermate fino al 31 dicembre 2026. La giunta comunale di Ravenna ha rinnovato per altri due anni l’agevolazione, introdotta nella primavera del 2021, che si traduce in uno sconto di circa il 40 per cento per i nuclei familiari residenti. L’abbonamento di 365 giorni per pedoni e ciclisti ha un costo di 15 euro (sconto di 10 euro), stesso importo per la tessera 40 passaggi riservata a ciclomotori, moto e carrelli, mentre l’abbonamento 180 giorni, per gli stessi mezzi, è di 25 euro (sconto di 15 euro). Perriguarda le auto e gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, la tessera 40 passaggi viene venduta ad un prezzo agevolato di 20 euro (sconto 10 euro), l’abbonamento 30 giorni a 40 euro (sconto 30 euro), mentre la tessera 120 passaggi (titolo di viaggio esclusivo per i residenti) ad un costo di 50 euro.