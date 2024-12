Lanazione.it - Tragedia a Massa, muore a 23 anni in un incidente: con la moto contro un’auto

Leggi su Lanazione.it

, 28 dicembre 2024 – La provincia diCarrara conta la terza vittima della strada in quattro giorni. Un 23enne è morto ain località Madonna degli Uliveti a causa di un. Il giovane stava percorrendo via Oliveti quando c’è stato lo scon un’ auto. E’ accaduto intorno alle 9 del mattino di sabato 28 dicembre. Uno sviolentissimo. Immediato l’allarme che è stato dato dagli automobilisti di passaggio. Sono intervenuti l’automedica dicon l’ambulanza e i vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ai medici. Sono state tentate, senza successo, tutte le manovre di rianimazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi. Mentre adesso è la polizia municipale a cercare di ricostruire la dinamica dell’. E’ questa la terza vittima in provincia diCarrara perin quattro giorni.