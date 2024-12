Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Aurelia riaperta alil tratto tra via della Madonna del Riposo e via Cardinal mistrangelo era chiuso da alcuni giorni in seguito a un danno alla rete idrica terminato il necessario cantiere di riparazione la strada è stata riaperta alripristinato anche il normale percorso delle linee bus 46 e 49 sarà aperta domani mattina la terza Porta Santa del Giubileo nella Basilica di San Giovanni in Laterano con una Monia dalle 10 alla presenza della cardinale vicario per la diocesi dia Baldassarre Reina già questa notte sul versante della viabilità scatterà la rimozione dei veicoli in particolare su piazza San Giovanni Paolo II la polizia locale predisporrà un servizio per l’eventuale divieto di transito nell’area della Basilica Intanto questo pomeriggio sarà riaperta al pubblico la piazza di San Giovanni in Laterano alla conclusione del cantiere giubilare che era sta lo scorso Aprile nella notte di capodanno corse oltre la mezzanotte per le metropolitane le ultime corse partiranno dai capolini Alle 2:30 Nella notte tra il 31 dicembre il primo gennaio ora esteso 2:30 anche per 13 linee bus e mentre tutte le altre si fermeranno alle 21 dalle 2:30 alle 8 su gli stessi percorsi delle linee metro via diranno le linee bus ANM ANM bmv1 nmc In collaborazione con Luce Verde infomobilità