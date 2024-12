Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Aurelia prosegue la chiusura all’altezza di via della Madonna del Riposo dove si stanno ultimando i lavori per la riparazione di una condotta della rete idrica la strada è chiusa tra via della Madonna del Riposo e via Cardinal mistrangelo cantiere anche in via di Decima dove per un avvallamento la strada chiusa tra via Severino Delogu e via Caterina Troiani nella notte di capodanno orario prolungato per le metropolitane alle 2:30 quando partirà l’ultima corsa capolinea il piano per i trasporti Nella notte tra il 31 dicembre il primo gennaio prevede anche l’orario esteso sempre alle 2:30 per 13 linee bus mentre tutte le altre si fermeranno alle 21 dalle 2:30 alle 8 su gli stessi percorsi delle linee metro viaggeranno le linee bus ANM ANM BN mb1 e nmc In collaborazione con Luce Verde infomobilità