Top News Milan: tra i dubbi di Fonseca e le dichiarazioni di Capello

Oggi, sabato 28 dicembre 2024, i quotidiani – sportivi e non – dedicano ampio spazio al, e non potrebbe essere altrimenti. Il club rossonero sta attraversando una fase particolarmente turbolenta, con una serie di eventi che stanno occupando le prime pagine dei media. In particolare, la squadra si trova ad affrontare numerosi problemi sul campo, con giocatori chiave che stanno lottando contro infortuni più o meno gravi, rendendo difficile il lavoro di mister, chiamato a gestire una rosa falcidiata. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'Pianeta.it'. PROSSIMA SCHEDA Domani, domenica 29 dicembre, alle 20:45, ilaffronterà la Roma a San Siro per la 18^ giornata di Serie A. Christian Pulisic, assente da inizio dicembre a causa di un infortunio al polpaccio subito contro l’Atalanta, non ha preso parte all’allenamento di ieri aello con il resto della squadra.