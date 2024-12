Tony Effe esorta i fan a fare i bravi e studiare La scuola deve saper accompagnare questi messaggi | il parere della pedagogista Grassi

Leggi su Orizzontescuola.it

Di Maria Angela- In qualità die Presidente dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), desidero esprimere il mioriguardo al recente dibattito sollevato dal caso. La situazione, che ha coinvolto il ritiro dell’invito al trapper per il concerto di Capodanno, ha messo in luceoni cruciali che la, la società e le istituzioni devono affrontare per educare le giovani generazioni.L'articolo “i fan a. La”: il