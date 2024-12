Unlimitednews.it - Thiago Motta “Fiorentina forte e pericolosa”

TORINO (ITALPRESS) – “E’ una gara importante contro una squadra che prima delle ultime due partite veniva da ottime prestazioni. Siamo concentrati, sfidiamo una squadrae dobbiamo affrontarla nel modo giusto”. Così, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. “I viola hanno un allenatore preparato, giocatori di grande qualità e sanno giocare bene a calcio. Sono una formazione che in contropiede è molto, dovremo avere equilibrio e imporre il nostro gioco”. Sugli infortunati: “Abbiamo recuperato Douglas Luiz, mentre Nico Gonzalez, che non si è allenato con il gruppo per due giorni, oggi ha lavorato con i compagni. Abbiamo recuperato Danilo e Koopmeiners, mentre dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik”.