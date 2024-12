Napolitoday.it - Terzo mandato, il Governo sta valutando di impugnare la legge della Regione Campania

Leggi su Napolitoday.it

Non arrivano notizie positive, almeno per il momento, per Vincenzo De Luca. Il, infatti, stadilache consentirebbe un. A renderlo noto è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.