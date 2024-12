Ilgiorno.it - Tensione a Brescia, estrema destra e antifascisti si fronteggiano in piazza: dispiegata la polizia

– Tensioni inVittoria a, dove si sta svolgendo la contromanifestazione organizzata da enti, associazioni e partiti vicino al centro sinistra, che protestano per l’“aperitivo tricolore” organizzato da “Difendi”, realtà composta da più partiti e associazioni vicini allaradicale. Glidurante il loro comizio, in cui è stata ribadita l’assoluta lontananza “Difendi” hanno esposto uno striscione con scritto “La vera sicurezza è questa qua. Fuori i fascisti dalla città”. Quando le forze dell’ordine hanno chiesto di non esporlo vi sono stati alcuni tafferugli. Nel frattempo in via benedetto Croce nella sede di una delle associazioni che partecipano a “Difendi” si sta svolgendo l’“aperitivo tricolore”. Al momento, in quella zona, non si segnalano tensioni.