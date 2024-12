Lanazione.it - Team Valdinievole, stagione al top

Va al, grazie agli Esordienti e Allievi, l’Oscar del ciclismo pistoiese per la2024. Ma i risultati conseguiti dalla società del presidente Franco Sarti non sono stati gli unici di rilievo dell’anno che si chiude. Ilsi è reso protagonista con l’esordiente del secondo anno Laerte Scappini giunta nella società pistoiese ainiziata. E il quattordicenne di Capraia Fiorentina ha centrato nove successi oltre a tre secondi ed altri piazzamenti confermando le sue doti. A segno una volta anche i suoi compagni di squadra Cerone e Castrucci. Per ilc’è stata anche la splendidadell’allievo Luciano Gaggioli (il migliore in ambito regionale per punteggio di rendimento) che si è imposto in cinque gare con due titoli regionali a cronometro (in salita a Monte Morello e nella crono al Mugello) piazzandosi inoltre per 13 volte nei primi cinque con 4 secondi posti.