Quotidiano.net - Tajani, su Sala il governo chiede discrezione e riservatezza

"Lavoriamo in perfetta sintonia con la famiglia e insieme alla famiglia ilper una trattativa che deve essere diplomatica e deve essere fatta nel modo migliore per garantire la sicurezza e il rientro in Italia di Cecilia". Lo ha detto Antonioparlando del caso di Ceciliaal Senato.