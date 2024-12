Europa.today.it - Stefano De Martino: "Sorrentino mi aveva chiamato per Parthenope, poi è scomparso"

Leggi su Europa.today.it

Se in tv è l'uomo dell'anno, grazie al successo di Affari Tuoi, al cinema le porte non si sono ancora aperte comeimmaginato qualche tempo fa.Derivela in un'intervista a Il Mattino di essere stato contattato da Paoloper una parte nel suo ultimo film,