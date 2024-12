Quicomo.it - Starlink avvistato nel cielo di Como: un nuovo video inviato da un lettore

Leggi su Quicomo.it

Undi Quihaungirato nella serata di ieri da via Carso, a, in cui si vedono chiaramente le luci dei satelliti di, il progetto di connettività globale di Elon Musk.Il fenomeno, giàe documentato in passato da altri lettori, continua a.