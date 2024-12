Lapresse.it - Spettacolo di droni a Hong Kong: formano immagini dei panda nel cielo

Centinaia di persone si sono radunate aper assistere al primopirotecnico didella città, come parte di una campagna per aumentare il sostegno e la consapevolezza della salvaguardia dei.Lo show, della durata di 10 minuti, ha visto 1.000, alcuni dei quali dotati di fuochi d’artificio, volare sopra il Victoria Harbour die formaredeigiganti della città.Durante alcune parti dello, alcunihanno lanciato fuochi d’artificio, mentre centinaia di altri hanno formato untridimensionale che ha ruotato lentamente nel. Alcuni spettatori sono arrivati ??ore prima delloper assicurarsi un buon posto per la visione.ha lanciato una serie di attività nelle ultime settimane, tra cui mostre e un carnevale a tema, dopo che Pechino ha regalato auna coppia digiganti, di nome An An e Ke Ke.