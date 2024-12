Ilgiorno.it - Spaccata in centro. Ladri razziano la boutique Base Blu

in pienoa Varese: bersaglio deiil negozioBlu di piazza Podestà. I malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete, quindi hanno sfondato l’ingresso e prelevato il bottino dalla. Il colpo nella notte tra Natale e Santo Stefano, l’allarme scattato ha fatto sì che sul posto arrivassero carabinieri e vigilanza, ma inel frattempo si erano già dileguati. Indagini sono state avviate per individuare gli autori del colpo, importanti elementi potrebbero arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere in funzione nella zona. Nel mese di novembre sempre lo stesso negozio era stato preso di mira dai, ma in quel caso il colpo non era andato a segno. Potrebbe trattarsi della stessa banda che l’altra notte è invece riuscita a compiere la razzia di abiti griffati.