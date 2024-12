Ilgiorno.it - Sodalizi sportivi. Contributi in vista

Leggi su Ilgiorno.it

Bando sport a Trezzo, il Comune destinaalle associazioni, le domande devono essere presentate entro mezzogiorno del 15 gennaio. L’appannaggio ammonta in tutto a 20mila euro, soldi che sottolineano "il ruolo sociale delle attività per bambini e ragazzi", spiega l’amministrazione. Le risorse sono destinate al no-profit. Le richieste devono essere recapitate all’indirizzo e-mail [email protected] . Il tetto di assegnazione per ogni gruppo è fissato a duemila euro.