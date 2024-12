Viterbotoday.it - Siti per il deposito di scorie nucleari nella Tuscia, gli ambientalisti insorgono

Leggi su Viterbotoday.it

I gruppiItalia Nostra Sezione Etruria, Forum Ambientalista, Assotuscania, Comitato salute Ambiente, Comitato Montalto futura no, in un comunicato congiunto hanno espresso forti preoccupazioni e critiche in merito alla Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che ha.