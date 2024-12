Lapresse.it - Siria, centinaia di donne contro il nuovo regime: “Rispettate i nostri diritti”

Leggi su Lapresse.it

dihanno protestato nella città di Hasaka, in, per chiedere che i lorosiano rispettati e protetti dalche si è insediato nel Paese. Le dimostranti hanno sventolato bandiere delle Unità di protezione dellecurde e portato striscioni, tra cui uno con la scritta “Donna, vita, libertà“.Gli insorti che hanno deposto l’ex presidente Bashar al-Assad sono radicati nell’ideologia fondamentalista islamista e, sebbene abbiano giurato di creare un sistema pluralista, non è chiaro come o se intendano condividere il potere. L’organizzazione femminile e le attiviste hanno espresso preoccupazioni su come funzionerà il