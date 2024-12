Bolognatoday.it - “Siamo stati lasciati soli”: nasce il Comitato Ravone

Leggi su Bolognatoday.it

Prima è andata a bussare porta a porta, poi ha lanciato una petizione su Change.org: le prova tutte Cecilia Geraci, residente in via Andrea Costa 81, per accendere l’attenzione dell’amministrazione sulle condizioni del. Come spiega la donna, dopo l’ultima alluvione “le autorità competenti.