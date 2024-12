Triesteprima.it - Si schianta contro un muro, morto un anziano

Leggi su Triesteprima.it

AURISINA - Incidente mortale avvenuto in zona Pineta del Carso ad Aurisina. Il conducente di una Peugeot 206 grigio metallizato, un uomo di Aurisina, del 1939, si èto autonomamenteun muretto in curva. Sul posto i sanitari del 118 con automedica, che non hanno potuto fare altro.