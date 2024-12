Liberoquotidiano.it - Si arrampica fino al quarto piano per raggiungere la fidanzata: cade e muore, cosa c'è dietro la tragedia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prova adrsialdi un palazzo perl'appartamento dellama non ce la fa: così è precipitato ed è morto un uomo di 32 anni nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. La vittima, che è caduta ed è morta sul colpo, è un cittadino tedesco residente in Svizzera, Georg Pfaffenroth. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 32enne si sarebbeto sulla grondaia dell'edificio con l'intento dila casa dellacagliaritana. Dopo la, sul posto sono intervenuti sia il 118 che i carabinieri della compagnia di Cagliari e della stazione di San Bartolomeo, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Purtroppo invece per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto appreso dall'Ansa, lasarebbe seguita a una discussione tra i due: la coppia avrebbe litigato e la donna avrebbe mandato via di casa il fidanzato.