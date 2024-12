Ilrestodelcarlino.it - Settanta alloggi destinati a fasce deboli

La crescente crisi legata alla mancanza di appartamenti ha dato l’input al Comune per far fronte alla grave difficoltà abitativa, e approvare una delibera per nuove opere di edilizia convenzionata da realizzare, a seguito di alienazione, in tre distinti lotti comunali, a San Mauro e a Sant’Egidio, in via Assano. La vendita dei lotti e la determinazione dei prezzi di vendita dei singoli(circa 70 quelli previsti) sarà gestita dal Comune. Con l’obiettivo di incrementare l’offerta abitativa di nuovidi Edilizia residenziale pubblica (Erp) e sociale (Ers), l’Amministrazione negli anni ha dato avvio a vari progetti di sviluppo delle politiche abitative, ampliando la proposta disul territorio da affittare o acquistare a prezzi calmierati. È il caso dei 40 appartamenti realizzati a Martorano (10), Case Finali (4), Ponte Pietra (8), San Vittore (6), Calisese (4) e via Parini (8).